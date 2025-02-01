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Власти Брянской области сообщили, что над территорией региона сбили семь беспилотников

Богомаз: над Брянской областью сбили семь беспилотников самолетного типа
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Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что над территорией региона сбили семь беспилотников самолетного типа.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь БпЛА самолетного типа», — поделился Богомаз.

Он добавил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

До этого Богомаз сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Брянскую область.

Утром в пятницу Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.

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Атаки БПЛА на Россию
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