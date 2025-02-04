ВСУ атаковали FPV-дронами Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района.

В результате атаки две жительницы села получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в районную больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично поврежден один дом.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

1 февраля Богомаз сообщил, что над территорией Брянской области были сбиты семь беспилотников самолетного типа. Он добавил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет. До этого Богомаз рассказал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Брянскую область.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.