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Генштаб ВСУ сообщил о тяжелой ситуации на поле боя

Генштаб ВСУ сообщил о сложной для украинской армии ситуации на фронте
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ситуация в зоне боевых действий продолжает быть напряженной для украинских военных. Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в публикации.

В январе руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на данный момент ситуация на фронте для Киева сложная. По словам Ермака, в частности это касается восточного направления, а также Курской области.

В феврале сообщалось, что российской группировки войск «Север» перехватили переговоры военных 41-й бригады ВСУ, которые пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области.

Командование бригады не позволяет бойцам покидать позиции месяцами. Из материалов радиоперехвата следует, что командование ни при каких обстоятельствах не хочет осуществлять ротацию личного состава и заставляет своих солдат находиться на позициях «до изнеможения».

Ранее в ДНР заявили, что Киев перебрасывает силы в Часов Яр.

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