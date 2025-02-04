Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на промышленном предприятии

В Днепропетровской области Украины произошло возгорание на промышленном предприятии. Об этом сообщил областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар», — заявил он.

О том, какое именно здание было повреждено, неизвестно.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Сумами, этой группой Украина планировала пополнить войска в районе Суджи для дальнейшего продвижения.

В ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Ранее российские войска сорвали инженерные работы ВСУ в окрестностях Гуляйполя.