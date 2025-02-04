Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Reuters сообщило о возобновлении Вашингтоном поставок оружия Украине

Reuters: США вновь стали поставлять оружие Украине
close
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Вашингтон возобновил приостановленные в последние дни поставки оружия Киеву. Об этом со ссылкой на несколько хорошо информированных источников сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, поставки оружия и военной техники вновь начались в минувшие выходные. Первоначально администрация Дональда Трампа планировала полностью прекратить военную помощь Киеву. В настоящее время в американском правительстве существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени США должны продолжать помогать Украине вооружениями из своих запасов.

3 февраля сообщалось, что администрация Соединенных Штатов не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем министерство обороны меняло определение того, что можно считать доставленным оружием.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами