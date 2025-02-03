СМИ: в Вашингтоне не знали точные объемы поставленных Украине вооружений

Reuters: Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием

Администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В публикации отмечается, что ситуация происходила из-за того, что в разных подразделениях оборонного ведомства и ВС США были разные определения того, что считается уже поставленным вооружением.

Агентство подчеркивает, что генеральный инспектор Пентагона и счетная палата Соединенных Штатов провели расследование, в рамках которого выяснили, что в Белом доме не знали, сколько оружия было доставлено и сколько поставок еще не были переданы Киеву. После этого оборонное ведомство США обновило инструкции, чтобы прояснить, как должны определять вооружение как уже переданное.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Киеву вооружение на фоне приостановки государственным департаментом США программ помощи зарубежным странам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.