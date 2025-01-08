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Названы танковые потери ВСУ в первую неделю 2025 года

МО РФ: ВСУ потеряли 46 танков и 13 тыс. человек в первую неделю 2025 года
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Телеграм-канал РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 46 танков и 13 тыс. человек в первую неделю 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Уточняется, что 9,7 тыс. человек были ликвидированы или выведены из строя в зоне СВО. Еще свыше 3 тыс. человек — в Курской области РФ. Большая часть танковых потерь ВСУ в первую неделю 2025 года — 29 — приходится на Курскую область. Еще 17 — на зону СВО.

Также сообщается о сбитых истребителе Су-27 и вертолете МиГ-29 воздушных сил Украины.

До этого сообщалось, что бойцы группировки «Центр» за сутки уничтожили до 510 военных ВСУ. Еще солдаты группировки «Центр» вывели из строя девять автомобилей ВСУ, одну станцию радиоэлектронной борьбы и шесть гаубиц. Кроме того, украинские формирования лишились одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее эвакуационная группа ВСУ бросила своих раненых в поле.

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