СК раскрыл позывной приказавшего стрелять по жителям Русского Поречного командира ВСУ

СК РФ: приказ о расстреле в Русском Поречном дал командир ВСУ с позывным Антошка

Украинский военнослужащий Владимир Парафило назвал позывной командира, который приказал открыть стрельбу по жителям Русского Поречного в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На допросе военнопленный 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ заявил, что получил такой приказ от командира с позывным Антошка. Он уточнил, что 20 декабря 2024 года на улице села увидел мужчину в гражданской одежде и решил выстрелить ему в спину. Ленинский суд Курска заключил украинского военнослужащего под стражу.

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