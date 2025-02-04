Украинский военный признался в убийстве гражданского в Курской области

Суд арестовал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило за убийство мирного жителя в Русском Поречном, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в отношении Парафило и командира роты с позывным «Антошка» расследуется уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

«20 декабря 2024 года, исполняя приказы своего командира с позывным «Антошка», Парафило совершил убийство мирного жителя в селе Русское Поречное», — пояснили в пресс-службе.

На допросе Парафило сообщил, что выполнял приказ командира роты, хотя и понимал, что мирный житель не представлял угрозы. Парафило выстрелил мужчине в спину, от чего тот скончался на месте. Ленинский районный суд Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 февраля Минобороны РФ сообщало, что за сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили до 210 военнослужащих.

Ранее российские военные рассказали об обострении ситуации в Курской области.