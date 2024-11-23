ВСУ нанесли удар ракетой по порту Бердянска в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар управляемой ракетой по порту Бердянска в Запорожской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, очаги возгорания, образовавшиеся в результате удара, погашены. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Губернатор добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны, ожидаются повторные атаки.

В конце октября Балицкий сообщал, что ВСУ обстреляли морской порт Бердянска с помощью дронов с большим количеством поражающих элементов, в результате чего пострадали три человека. В тот день в целях безопасности в городе закрыли школы и детские сады.

Бердянск расположен на юге Запорожской области, с 28 февраля 2022 года находится под контролем российских войск.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по результате референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, пока находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее генштаб ВСУ назвал сложной обстановку в зоне боевых действий.