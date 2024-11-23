Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удар ракетой по порту Бердянска в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар ракетой по порту Бердянска, пострадавших нет

close
«RT на русском»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «RT на русском»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар управляемой ракетой по порту Бердянска в Запорожской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, очаги возгорания, образовавшиеся в результате удара, погашены. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Губернатор добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны, ожидаются повторные атаки.

В конце октября Балицкий сообщал, что ВСУ обстреляли морской порт Бердянска с помощью дронов с большим количеством поражающих элементов, в результате чего пострадали три человека. В тот день в целях безопасности в городе закрыли школы и детские сады.

Бердянск расположен на юге Запорожской области, с 28 февраля 2022 года находится под контролем российских войск.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по результате референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, пока находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее генштаб ВСУ назвал сложной обстановку в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами