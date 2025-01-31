Российские войска поймали ВСУ на контратаке и продвинулись в Каменском

Рогов: ВС РФ отбили украинскую контратаку и продвинулись в центре Каменского

Подразделения российской армии отбили украинскую контратаку и продвинулись в центре Каменского в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Противник предпринял попытку контратаки в Каменском, но для него все закончилось очень печально. Наши войска не просто отбили контратаку, но и продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части села», — рассказал Рогов.

Каменское и соседний Степногорск находятся на левом берегу Каховского водохранилища, на пути российских войск в Запорожье, которое находится под контролем украинской армии.

До этого российские войска нанесли удары по бригаде морской пехоты ВСУ в Новодаровке Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, а также уничтожены несколько автомобилей. Также ВСУ потеряли пять орудий полевой артиллерии, одно производства стран НАТО.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что украинские войска ежемесячно теряют порядка 50 тысяч солдат в зоне спецоперации.