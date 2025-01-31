Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поймали ВСУ на контратаке и продвинулись в Каменском

Рогов: ВС РФ отбили украинскую контратаку и продвинулись в центре Каменского
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Подразделения российской армии отбили украинскую контратаку и продвинулись в центре Каменского в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Противник предпринял попытку контратаки в Каменском, но для него все закончилось очень печально. Наши войска не просто отбили контратаку, но и продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части села», — рассказал Рогов.

Каменское и соседний Степногорск находятся на левом берегу Каховского водохранилища, на пути российских войск в Запорожье, которое находится под контролем украинской армии.

До этого российские войска нанесли удары по бригаде морской пехоты ВСУ в Новодаровке Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, а также уничтожены несколько автомобилей. Также ВСУ потеряли пять орудий полевой артиллерии, одно производства стран НАТО.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что украинские войска ежемесячно теряют порядка 50 тысяч солдат в зоне спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами