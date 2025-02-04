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Военный эксперт сообщил о серьезной кадровой проблеме в ВСУ

Полковник Райснер: ВСУ испытывают проблему с кадрами
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Maksym Kishka/Reuters

Украинская армия испытывает серьезную проблему с кадрами. Об этом в интервью телеканалу NTV заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Кадровая проблема, отметил эксперт, накладывается на продолжительную линию боевых действий, из-за чего в украинской обороне образуются серьезные бреши. Это дает в конфликте серьезное преимущество российской стороне.

Райснер подчеркнул, что несмотря на кажущуюся стабильность на фронте, время Украины на исходе. Если Вашингтон прекратит военную помощь, а европейские страны не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Киева окажется под огромной угрозой.

26 января Райснер усомнился в том, что Украина продержится до переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

За день до этого генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о тяжелой ситуации на поле боя.

Ранее в ВСУ пожаловались, что новобранцы массово оставляют позиции.

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