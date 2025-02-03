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В ВСУ жалуются на то, что новобранцы массово оставляют позиции

AP: военные ВСУ в Донбассе жалуются на оставляющих позиции новобранцев
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Новобранцы в рядах ВСУ не справляются со своими обязанностями на фронте, оставляют позиции, не имея возможности их удержать. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на военных ВСУ.

«Они (новобранцы. – прим. ред.) оставляют позиции, они их не удерживают... Мы выполняем за них почти всю работу», — приводит издание слова одного из украинских офицеров.

Как пишет агентство, украинские командиры говорят, что у них недостаточно резервов для поддержания оборонительных линий, а новые пехотные подразделения не справляются с операциями.

Украинские солдаты под Красноармейском (украинское название – Покровск) заявили, что нехватка боевых частей «катастрофическая», а проблемы усугубляются тем, что недавно созданные пехотные подразделения плохо обучены и неопытны. Это создает дополнительную нагрузку «на закаленные в боях бригады», пишет агентство.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что армия Украины начала объединять дивизии в более крупные соединения, переходя на корпусную структуру организации войск.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в боях в Курской области.

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