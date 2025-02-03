Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция вывела своих военных с трех баз в Сенегале

Senego: Франция начала вывод войск из Сенегала, процесс завершится к сентябрю
close
Jerome Delay/AP

Франция начала вывод своего военного контингента из Сенегала. Об этом сообщил портал Senego со ссылкой на свои источники.

По его данным, Вооруженным силам Сенегала переданы базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

Французские войска должны полностью покинуть страну к сентябрю, отмечается в статье.

Сенегал является бывшей французской колонией.

30 января политический консультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев заявил, что выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) станет серьезным ударом по экономике Франции, потому что она начала терять господство на Африканском континенте. По его словам, французский контингент покинул африканские Чад, Сенегал и Кот-д'Ивуар. Кроме того, напряженность присутствует в отношениях с Алжиром.

В конце ноября сенегальский президент Бассиру Диомай Фай заявил, что понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала. Он отметил, что государство имеет право на официальные извинения Франции за военные преступления против сенегальских военнослужащих французской армии, совершенные 80 лет назад.

Ранее МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами