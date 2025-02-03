Франция вывела своих военных с трех баз в Сенегале

Senego: Франция начала вывод войск из Сенегала, процесс завершится к сентябрю

Франция начала вывод своего военного контингента из Сенегала. Об этом сообщил портал Senego со ссылкой на свои источники.

По его данным, Вооруженным силам Сенегала переданы базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

Французские войска должны полностью покинуть страну к сентябрю, отмечается в статье.

Сенегал является бывшей французской колонией.

30 января политический консультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев заявил, что выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) станет серьезным ударом по экономике Франции, потому что она начала терять господство на Африканском континенте. По его словам, французский контингент покинул африканские Чад, Сенегал и Кот-д'Ивуар. Кроме того, напряженность присутствует в отношениях с Алжиром.

В конце ноября сенегальский президент Бассиру Диомай Фай заявил, что понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала. Он отметил, что государство имеет право на официальные извинения Франции за военные преступления против сенегальских военнослужащих французской армии, совершенные 80 лет назад.

Ранее МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы.