В Сенегале недовольны наличием французской армии в стране

Понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала. Об этом заявил президент страны Бассиру Диомай Фай в интервью агентству «Франс-Пресс», которое цитирует РИА Новости.

«Сенегал — это независимая, суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствие военных баз», — заявил Фай, имея в виду военные базы Франции.

Он привел в пример хорошие и конструктивные отношения между Сенегалом, Соединенными Штатами, Турцией, Китаем и Саудовской Аравией, а затем указал, что эти страны не имеют военных баз в Сенегале.

Также Фай заявил, что Сенегал имеет право на официальные извинения Франции за военные преступления против сенегальских военнослужащих французской армии, совершенные 80 лет назад. Сенегал является бывшей французской колонией.

До этого Чад разорвал соглашение по оборонному сотрудничеству с Францией, своей бывшей метрополией.

Ранее Франция обвинила Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.