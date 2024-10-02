МИД РФ высказался в связи с протестами на Мартинике

МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы. С таким заявлением официальная представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила на очередном брифинге, комментируя протесты на острове Мартиника.

«Обострение социально-экономических проблем, возникновение острых политических кризисов во французских заморских территориях являются абсолютно четко прямым следствием незавершенности процесса деколонизации», — заявила она.

По словам российского дипломата, Парижу «хочется получать бонусы, как ранее получала французская империя», но это вызывает «народное недовольство».

В ночь на 18 сентября около 50 протестующих подожгли ресторан McDonald's и попытались также поджечь гипермаркет Carrefour. Кроме того, были сожжены 12 автомобилей и разграблены 17 магазинов в городе Фор-де-Франс. Поводом для беспорядков стали высокие цены — на 40% больше, чем на территории материковой Франции.

19 сентября на острове Мартиника ввели комендантский час с 21:00 до 5:00 по местному времени после погромов из-за цен. За первую неделю протестов, продолжающихся уже около недели, были сожжены 44 машины, арестованы 30 подозреваемых в насильственных протестах.

22 сентября Франция направила спецназ CRS8 на Мартинику для борьбы с беспорядками.

Ранее Франция обвинила Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.