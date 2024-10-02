Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ высказался в связи с протестами на Мартинике

МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы

close
Marc Bruxelle/Shutterstock/FOTODOM

МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы. С таким заявлением официальная представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила на очередном брифинге, комментируя протесты на острове Мартиника.

«Обострение социально-экономических проблем, возникновение острых политических кризисов во французских заморских территориях являются абсолютно четко прямым следствием незавершенности процесса деколонизации», — заявила она.

По словам российского дипломата, Парижу «хочется получать бонусы, как ранее получала французская империя», но это вызывает «народное недовольство».

В ночь на 18 сентября около 50 протестующих подожгли ресторан McDonald's и попытались также поджечь гипермаркет Carrefour. Кроме того, были сожжены 12 автомобилей и разграблены 17 магазинов в городе Фор-де-Франс. Поводом для беспорядков стали высокие цены — на 40% больше, чем на территории материковой Франции.

19 сентября на острове Мартиника ввели комендантский час с 21:00 до 5:00 по местному времени после погромов из-за цен. За первую неделю протестов, продолжающихся уже около недели, были сожжены 44 машины, арестованы 30 подозреваемых в насильственных протестах.

22 сентября Франция направила спецназ CRS8 на Мартинику для борьбы с беспорядками.

Ранее Франция обвинила Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами