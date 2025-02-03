Четверо жителей ДНР пострадали в результате атаки ВСУ

Пушилин: четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате киевской агрессии

Четверо жителей Донецкой народной республики (ДНР) пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 г.р.», — рассказал он.

Кроме того, в Горловке после сброса снаряда с дрона пострадали женщина и пожилой мужчина. Также женщина пострадала после обстрела Курахово.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские военнослужащие обстреляли село Отрадное в Белгородской области.

1 февраля губернатор Белгородской области сообщил, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ выпустили 10 дронов и восемь снарядов по населенным пунктам в регионе. В результате в селе Новая Деревня пострадал мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Шебекино попало под обстрел ВСУ.