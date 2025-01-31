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Шебекино попало под обстрел ВСУ

Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Приграничный город Шебекино попал под два обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В одном частном доме выбиты окна. Также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи — жители одной из улиц временно остаются без света. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток», — пишет Гладков.

Он добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что в течение четверга, 30 января, украинские войска открыли огонь по пяти населенным пунктам Белгородской области.

Глава Белгородской области добавил, что также ВСУ атаковали FPV-дроном грузовой автомобиль в селе Соболевка в Валуйском округе. Утром 30 января Гладков сообщил, что за сутки более 65 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.

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