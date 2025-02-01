ВСУ за сутки выпустили 18 дронов и снарядов по Белгородской области

Украинские бойцы за минувшие сутки выпустили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и восемь боеприпасов по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородском районе. Речь идет о селах Черемошное, Новая Деревня и поселке Дубовое. При этом один из беспилотников был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«В селе Новая Деревня в результате удара беспилотника ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в <...> больницу №2 города Белгорода», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, целями стали поселок Горьковский и село Сподарюшино в Грайворонском муниципальном округе. Украинские военнослужащие выпустили по ним восемь снарядов, тем не менее удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

Также системы ПВО сбили семь дронов ВСУ в небе над Губкинским городским округом. Фрагменты одного из БПЛА упали на территории села Евгеньевка, повредив местный газопровод и частный жилой дом.

В конце Гладков добавил, что 31 января за медицинской помощью обратился житель села Безлюдовка в Шебекинском муниципальном округе. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, которую он получил в результате детонации украинского беспилотника.

«После обследования и оказания помощи [гражданин] отпущен на амбулаторное лечение», — уточнил губернатор.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.