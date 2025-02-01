Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Гладков: в Отрадном при обстреле были повреждены три дома и надворная постройка

Украинские военнослужащие обстреляли село Отрадное в Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены три частных жилых дома. В зданиях оказались выбиты окна и пробиты крыши, а также урон получили фасады строений и заборы вокруг них.

«На территории одного из домовладений полностью разрушена надворная постройка», — говорится в заявлении.

Более того, были зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи. Ожидается, что сотрудники оперативных и аварийных служб приступят к ликвидации последствий удара после согласования работ с министерством обороны РФ.

При этом Гладков подчеркнул, что к текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

1 февраля губернатор Белгородской области сообщил, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ выпустили 10 дронов и восемь снарядов по населенным пунктам в регионе. В результате в селе Новая Деревня пострадал мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, 31 января за медицинской помощью обратился житель села Безлюдовка, который получил минно-взрывную травму при детонации беспилотника.

Ранее украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области.