ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в хуторе Валковский в Белгородском районе в результате атаки FPV-дрона было разбито заднее стекло автомобиля и посечена его крыша.

В Шебекино беспилотник атаковал здание производственного предприятия. Было повреждены стена и остекление, добавил губернатор.

В селе Двулучное Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю, у которого выбило стекла.

Гладков добавил, что информация о последствиях атак уточняется.

До этого сообщалось, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на хутор Церковный в Белгородской области достигло трех.

Днем 2 февраля Гладков сообщал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее Гладков обратил внимание на грязные дороги в Белгороде.