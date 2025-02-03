Гладков обратил внимание на грязные дороги в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания регионального правительства раскритиковал чиновников за грязь на улицах, в первую очередь — в Белгороде. Его слова приводит РБК.

Он подчеркнул, что его не удовлетворяет состояние улиц.

«Хожу ногами, точно так же, как и все, приношу грязь домой. Живу в центре Белгорода. Здесь обижаться не нужно. Это ваши полномочия», — сказал он, обращаясь к мэру города Валентину Демидову и главам других населенных пунктов.

Гладков призвал вывести технику и убрать город.

«Белгород крайне грязный, Валентин Валентинович. Посмотрите, во что превращается — в помойку», — указал глава региона.

Гладков отметил, что областные города превращаются в «грязные и замусоренные территории» в связи с отсутствием снега, повышенной влажностью и военной техники, на колесах «растаскивающей чернозем по дорогам». Он согласился, что навести порядок в приграничных районах в данный момент сложно, но подчеркнул, что в Белгороде «простой коммунальной техники недопустим».

3 февраля Гладков сообщил, что два села в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью.