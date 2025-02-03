Белгородскую область атаковали беспилотники

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Белгородской области, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в промежутке с 15:00 до 16:00 мск.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на хутор Церковный достигло трех человек.
Также атаке украинских войск подверглись хутор Екатериновка и село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждены автомобили и два дома. А в селе Березовка Борисовского района дрон разбил лобовое стекло машины.
Другой беспилотник причинил повреждения домовладению в Козьмодемьяновке под Шебекино.
Днем 2 февраля Гладков сообщал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.
По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Женщину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой увезли в областную клиническую больницу.
Ранее появились кадры из атакованной дронами Астраханской области.