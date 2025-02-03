Белгородскую область атаковали беспилотники

Минобороны: два БПЛА уничтожили над Белгородской областью

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Белгородской области, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в промежутке с 15:00 до 16:00 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на хутор Церковный достигло трех человек.

Также атаке украинских войск подверглись хутор Екатериновка и село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждены автомобили и два дома. А в селе Березовка Борисовского района дрон разбил лобовое стекло машины.

Другой беспилотник причинил повреждения домовладению в Козьмодемьяновке под Шебекино.

Днем 2 февраля Гладков сообщал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Женщину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой увезли в областную клиническую больницу.

Ранее появились кадры из атакованной дронами Астраханской области.