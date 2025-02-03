Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгородскую область атаковали беспилотники

Минобороны: два БПЛА уничтожили над Белгородской областью
close
Shutterstock

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Белгородской области, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в промежутке с 15:00 до 16:00 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на хутор Церковный достигло трех человек.

Также атаке украинских войск подверглись хутор Екатериновка и село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждены автомобили и два дома. А в селе Березовка Борисовского района дрон разбил лобовое стекло машины.

Другой беспилотник причинил повреждения домовладению в Козьмодемьяновке под Шебекино.

Днем 2 февраля Гладков сообщал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Женщину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой увезли в областную клиническую больницу.

Ранее появились кадры из атакованной дронами Астраханской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами