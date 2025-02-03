Появились кадры из атакованной дронами Астраханской области

В сети распространились кадры из Астраханской области, которую в ночь на 3 февраля атаковали украинские беспилотники. Их публикует Telegram-канал Baza.

Кадры, снятые в ночное время, сопровождаются звуком работы мотора дрона. Взрывов и других громких звуков в ролике не слышно.

Около 4 утра по Москве губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в регионе на одном из объектов произошло возгорание после падения беспилотного летательного аппарата. По его словам, обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ подтвердило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских дронов над регионами России, в том числе над Астраханской областью.

По данным Baza, дроны атаковали газораспределительный завод под Астраханью.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.