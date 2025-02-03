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На Украине сообщили о гибели военного летчика

«Страна.ua»: в бою погиб летчик-истребитель Воздушных сил Украины Иван Болотов
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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине в бою погиб летчик-истребитель, 24-летний капитан Воздушных сил Иван Болотов. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

О гибели летчика сообщила 831-я бригада тактической авиации.

Время, место и обстоятельства боя, в котором погиб летчик, не сообщаются. Уточняется, что он воевал с 2022 года.

В понедельник, 3 февраля, министерство обороны России сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Подробности не приводились.

До этого бывший президент Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявлял, что Киев получит первые истребители французского производства Mirage в феврале 2025 года. По словам Порошенко, эти истребители Украина получит не только от Франции. Он не уточнил, о каких странах идет речь. Порошенко добавил, что украинские пилоты, которые будут работать на этих самолетах, уже завершают обучение за рубежом.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном идею по тренировочным миссиям на территории Украины.

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