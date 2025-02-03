Порошенко анонсировал дату получения Украиной французских истребителей

Украина получит первые истребители французского производства Mirage в феврале 2025 года. Об этом заявил бывший президент страны, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, передает «5 канал».

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро 28 января подтвердил, что в течение первого квартала текущего года на Украину поступят указанные самолеты.

По словам Порошенко, эти истребители Украина получит не только от Франции. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

Политик добавил, что украинские пилоты, которые будут работать на этих самолетах, уже завершают обучение за рубежом.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца 2025 года организует подготовку украинских летчиков. При этом, по утверждению французского лидера, переданное Украине вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории Российской Федерации.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном идею по тренировочным миссиям на территории Украины.