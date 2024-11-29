Зеленский обсудил с Макроном тренировочные миссии на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил [Макрона] за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage», — написал Зеленский.

В беседе он подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО и снятия запрета на удары вглубь РФ. Президент также обсудил «продолжение подготовки и оснащения украинских бригад» на территориях НАТО и «развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины».

В пятницу днем Зеленский также созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора немецкий политик заверил украинского президента, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

Кроме того, Шольц также рассказал Зеленскому о деталях своей беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Кулеба рассказал об условии для политического конца Зеленского.