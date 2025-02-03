В Сумской области Украины российские военные ракетой «Искандер» поразили объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) — бункер, где вероятно, были командиры ВСУ и офицеры НАТО. Об этом сообщает Telergam-канал «Изнанка» со ссылкой на источники.

«Потери составили до 40 украинских военнослужащих», — говорится в публикации.

Накануне в украинском городе Сумы произошел взрыв.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что в Сумской области на объекте инфраструктуры произошел пожар. Уточняется, что возгорание уже удалось ликвидировать.

Утром 2 февраля назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части региона повреждения получили объекты инфраструктуры.

В ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Ранее российские войска сорвали инженерные работы ВСУ в окрестностях Гуляйполя.