В Минобороны рассказали о сбитых над российскими регионами БПЛА

Минобороны: три беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом заявили в министерстве обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника в промежутке с 12:00 до 14:00 мск. Два из них — над территорией Белгородской области, еще один — над Курской.

Утром украинский беспилотник заметили над акваторией Каспийского моря. Его оперативно уничтожили.

До этого сообщалось, что над Ростовской областью ночью уничтожили 29 БПЛА Украины. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах.

Кроме того, в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью.