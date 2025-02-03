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В Харьковской области пообещали наказать военных преступников из ВСУ

Харьковская ВГА: совершивших преступления против людей солдат ВСУ накажут
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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Российская военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области планирует наказать украинских военных, совершивших преступления против мирных жителей региона. Об этом глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил в беседе с РИА Новости.

«Мы все эти преступления сейчас расследовать не можем, у нас нет специального уполномоченного органа, но мы уверены, что все эти материалы <...> станут поводом для возбуждения, приобщения к уже возбужденным делам. Я думаю, все виновные понесут наказание», — высказался Ганчев.

2 февраля Ганчев заявил, что Харьков превратился в город женщин, поскольку мужская половина населения прячется от военкомов. По его словам, администрация ищет контакты с жителями города, однако это происходит негласно.

Он добавил, что мужчины не хотят идти на фронт ради «киевского режима и западных ценностей».

До этого Харьковская ВГА завела дела на сотрудников украинской спецслужбы по подозрению в пытках и фабрикации дел.

Ранее российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ под Купянском.

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