Российские военнослужащие сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском на Богуславском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, российская разведка вычислила три резервных подразделения украинской армии и нанесла удар с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». В публикации отмечается, что в ходе боя потери противника составили до 50 солдат. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение трем танкам и двум минометным расчетам ВСУ.

До этого глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска стянули большое количество сил в направлении поселка Двуречная в Харьковской области, который под свой контроль взяла армия России.

По его словам, бойцы ВСУ ежедневно наносят удары по населенному пункту. Для этого они используют как артиллерийские орудия, так и беспилотники. Он добавил, что российским военнослужащим предстоит выполнить еще «много тяжелой работы».

Ранее в Совфеде РФ назвали оправданными массированные удары по объектам на Украине.