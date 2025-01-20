Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харьковская ВГА завела дела на сотрудников украинской спецслужбы

Харьковская ВГА: 11 сотрудников СБУ подозревают в пытках и фабрикации дел
close
РИА Новости

Силовое ведомство российской военно-гражданской администрации (ВГА) в Харькове завело уголовные дела на 11 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу харьковского УВД.

«Возбуждены уголовные дела в отношении 11 сотрудников незаконных вооруженных формирований СБУ. Среди них четыре сотрудника департамента защиты государственности, три сотрудника департамента контрразведки и четыре сотрудника ГСУ УСБУ по Харьковской области», — рассказали в УВД.

По версии следствия, указанные сотрудники пытали граждан, привлекали невиновных к уголовной ответственности и фабриковали уголовные дела с целью пополнить обменный фонд. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В декабре Харьковская ВГА сообщила о возбуждении уголовных дел на 205 человек, которые, по версии следствия, стали участниками незаконных вооруженных формирований и соучастниками военных преступлений Киева.

Также ВГА установила около 70 человек, которые были замешаны в обороте наркотиков в регионе, в частности поставляли их Вооруженным силам Украины.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами