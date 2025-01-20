Харьковская ВГА: 11 сотрудников СБУ подозревают в пытках и фабрикации дел

Силовое ведомство российской военно-гражданской администрации (ВГА) в Харькове завело уголовные дела на 11 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу харьковского УВД.

«Возбуждены уголовные дела в отношении 11 сотрудников незаконных вооруженных формирований СБУ. Среди них четыре сотрудника департамента защиты государственности, три сотрудника департамента контрразведки и четыре сотрудника ГСУ УСБУ по Харьковской области», — рассказали в УВД.

По версии следствия, указанные сотрудники пытали граждан, привлекали невиновных к уголовной ответственности и фабриковали уголовные дела с целью пополнить обменный фонд. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В декабре Харьковская ВГА сообщила о возбуждении уголовных дел на 205 человек, которые, по версии следствия, стали участниками незаконных вооруженных формирований и соучастниками военных преступлений Киева.

Также ВГА установила около 70 человек, которые были замешаны в обороте наркотиков в регионе, в частности поставляли их Вооруженным силам Украины.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении российских войск.