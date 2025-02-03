Пожарные локализовали возгорание на астраханском ГПЗ после атаки беспилотников

Пожарные локализовали возгорание на астраханском газоперерабатывающем заводе (входит в «Газпром переработка») после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

«В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место инцидента прибыл глава региона Игорь Бабушкин. Он отметил, что процесс приостановки деятельности завода прошел в штатном режиме, угрозы жизни работников не было. Кроме того, он поблагодарил сотрудников оперативных служб за слаженную работу.

Ночью 3 февраля беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью.

Незадолго до этого в городе Ахтубинске Астраханской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава населенного пункта Александр Сиваков призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Ранее стало известно, что дроны попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.