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Пожарные локализовали возгорание на астраханском ГПЗ после атаки беспилотников

На астраханском ГПЗ локализовали пожар после атаки беспилотников ВСУ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожарные локализовали возгорание на астраханском газоперерабатывающем заводе (входит в «Газпром переработка») после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

«В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место инцидента прибыл глава региона Игорь Бабушкин. Он отметил, что процесс приостановки деятельности завода прошел в штатном режиме, угрозы жизни работников не было. Кроме того, он поблагодарил сотрудников оперативных служб за слаженную работу.

Ночью 3 февраля беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью.

Незадолго до этого в городе Ахтубинске Астраханской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава населенного пункта Александр Сиваков призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Ранее стало известно, что дроны попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.

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