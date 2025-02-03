Российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer»

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства. Об этом сообщили в суточной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в ходе боя российская армия сбила семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 199 беспилотников, среди которых 124 были ликвидированы вне зоны спецоперации.

В сводке также говорится, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, цехам производства, а также по скоплениям живой силы и техники украинской армии в 146 районах.

Утром 3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.

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