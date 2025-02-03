«Ростех» рассказал о «самом умном и эффективном» танке в зоне СВО

Танк Т-90М «Прорыв» является «самым умным» танком в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в заявлении госкорпорации «Ростех».

В компании утверждают, что новейшая система управления огнем позволяет эффективно поражать всевозможные цели в быстро меняющейся обстановке, а также превосходит всех конкурентов на Западе.

«Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий», — заявили в госкорпорации.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире.

В октябре прошлого года госкорпорация «Ростех» поставила в войска очередную партию БМП-3 и БМД-4М. БМП и БМД оборудованы так называемыми «накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала. Они позволяют лучше сохранять технику в боевых условиях.

Ранее российские бойцы в зоне СВО вооружили танк морским бомбометом.