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«Ростех» рассказал о «самом умном и эффективном» танке в зоне СВО

«Ростех» назвал Т-90М «Прорыв» самым умным танком в зоне СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Танк Т-90М «Прорыв» является «самым умным» танком в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в заявлении госкорпорации «Ростех».

В компании утверждают, что новейшая система управления огнем позволяет эффективно поражать всевозможные цели в быстро меняющейся обстановке, а также превосходит всех конкурентов на Западе.

«Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий», — заявили в госкорпорации.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире.

В октябре прошлого года госкорпорация «Ростех» поставила в войска очередную партию БМП-3 и БМД-4М. БМП и БМД оборудованы так называемыми «накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала. Они позволяют лучше сохранять технику в боевых условиях.

Ранее российские бойцы в зоне СВО вооружили танк морским бомбометом.

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