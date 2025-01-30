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На Украине назвали последствия для ВСУ от потери Великой Новоселки в ДНР

SZ: потеря Великой Новоселки приведет к отступлению ВСУ из Запорожской области
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Минобороны России

Переход под контроль российских войск населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике вызовет масштабное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-восточной части Запорожской области. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

Журналисты отметили, что потеря Великой Новоселки для Киева стала болезненным ударом, как и потеря Угледара в начале октября 2024 года.

В статье также говорится, что на участке фронта между ДНР и Запорожской областью ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава и некомпетентным командованием, которое не позволило взятым в окружение украинским военнослужащим отступить.

26 января в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы страны взяли под контроль поселок Великая Новоселка. Этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что 110-я бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, была полностью разгромлена.

Ранее на Западе рассказали, что затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке.

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