В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном украинской стороне городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Причины взрыва и возможные последствия атаки неизвестны. На данный момент официальной информации об атаке не поступало.

До этого сообщалось, что в контролируемых властями Украины районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 2 февраля украинские СМИ писали о том, что в Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Накануне вечером власти республики распространили предупреждение об угрозе с воздуха в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее власти сообщили о повреждении предприятий на юго-востоке Украины.