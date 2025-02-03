Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Над территорией Воронежской области ночью сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«За ночь дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:56 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Гусев.

Незадолго до этого сообщалось, что над Ростовской областью ночью уничтожили 29 беспилотников Украины. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.