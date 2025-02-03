Украина попыталась атаковать Дагестан

Глава Дагестана Меликов: над объектами в Каспийске зафиксировали БПЛА ВСУ

3 февраля Украина попытались атаковать Дагестан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Сергей Меликов.

«Утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотники», — написал он.

По словам Меликова, принимаются необходимые меры по их нейтрализации.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Он напомнил, что важно доверять официальным источникам информации и не распространять в интернете кадры с места событий.

Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона ночью сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Незадолго до этого сообщалось, что над Ростовской областью ночью уничтожили 29 беспилотников Украины. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.