Минобороны сообщило о нескольких десятках сбитых за ночь дронов ВСУ над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 27 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 25 дронов уничтожили в Волгоградской области, семь — над территорией Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два над территорией Курской области.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.