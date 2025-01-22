В Бурятии три чиновника уйдут добровольцами на СВО

В Бурятии три чиновника решили уйти добровольцами на спецоперацию

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и два заместителя правительства Бурятии отправятся добровольцами на специальную военную операцию. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Такое решение приняли мои заместители Алдар Цыденжапович Гулгенов и Иван Александрович Альхеев, также на защиту Родины вызвался пойти и.о. министра сельского хозяйства Амгалан Дымчикович Дармаев», — отметил он.

Чиновники войдут в подразделение в составе отряда «Тигр», уточнил Цыденов.

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