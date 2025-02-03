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Одному из добровольческих отрядов присвоят имя погибшего вице-губернатора Приморья

Добровольческий отряд «Тигр» назовут именем погибшего в Курской области Ефремова
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Telegram-канал «SHOT»

Добровольческий отряд «Тигр» назовут именем экс-командира отряда, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, который погиб в Курской области. Об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким!» — написал глава региона.

Ефремов был командиром отряда «Тигр», который сформировали летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

О его смерти стало известно 2 февраля. По данным Telegram-канала Mash, автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморья, наехал на мину и подорвался. Вместе с Ефремовым погиб еще один офицер.

По словам Кожемяко, Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции, возвращаясь с боевого задания. Чиновник отметил, что его заместитель был незаурядным и отзывчивым человеком с большим добрым сердцем, волевым командиром, организатором.

Ранее депутат назвал возможную причину гибели вице-губернатора Приморья в Курской области.

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