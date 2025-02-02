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На СВО погиб вице-губернатор Приморского края

Baza: вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в зоне СВО
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Telegram-канал «SHOT»

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне военной операции на Украине. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

Обстоятельства его гибели и место не раскрываются.

По данным Telegram-канала Mash, автомобиль, в котором он находился, наехал на мину и подорвался. Вместе с Ефремовым погиб еще один офицер.

Ефремов был командиром добровольческого отряда «Тигр», который сформировали летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Вице-губернатором Приморья Ефремов был избран в феврале 2024 года. В свое время также занимал должность вице-мэра Уссурийска.

В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее маршировавшего по Красной площади военного похоронили под Оренбургом.

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