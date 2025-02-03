Жители Волгограда насчитали почти полсотни взрывов в городе

Mash: в Волгограде насчитали около 50 взрывов на фоне атаки дронов

В Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Около 50 взрывов насчитали жители Волгограда. С их слов, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:17 по московскому времени.

Украинские дроны пролетают низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов, говорится в публикации. По данным Mash, в Красноармейском и Советском районах Волгограда нет электричества. Кроме того, в поселок Кирова отправили бригады скорой медицинской помощи.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. По предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать.

Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.