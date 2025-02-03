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Трамп оценил необходимость участия военных в урегулировании ситуации с Панамским каналом

Трамп: урегулирование ситуации с Панамским каналом возможно без участия военных
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Урегулирование ситуации с Панамским каналом возможно без привлечения американских военных. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я не думаю, что в Панаме понадобятся войска <…>. 70% вывесок на Панамском канале были написаны на китайском. Это неправильно, он не предназначался для Китая, этого не следовало делать», — сказал глава Белого дома.

24 января экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что идея Трампа о возможном военном пути возвращения Панамского канала в распоряжение США провальна, поскольку это сыграет на руку как России, так и Китаю. Кроме того, бывший военный указал, что подобное решение испортит имидж Вашингтона.

31 января спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне заявил, что американская администрация считает Панамский канал «стратегическим активом», который не может находиться под контролем Китая.

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.

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