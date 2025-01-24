В США раскрыли, почему захват Панамского канала Америкой будет выгоден России

Идея президента США Дональда Трампа о возможном военном пути возвращения Панамского канала в распоряжение Соединенных Штатов провальна, поскольку это сыграет на руку России и Китаю и испортит имидж самих США. С таким мнением в статье для Bloomberg выступил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Идея военного возвращения канала провалится по трем основным причинам», — подчеркнул он.

По словам Ставридиса, политически и дипломатически такой шаг со стороны Вашингтона стал бы катастрофой для отношений «во всей Америке». США, считает он, мгновенно потеряли бы весь авторитет в регионе, свое влияние в Организации американских государств.

Кроме того, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе отметил, что стратегически захват канала силой сыграл бы на руку противникам Америки.

«Россия бы сказала, правильно, посмотрите на лицемерие США, возражающих против нашего вторжения на Украину, одновременно нападая на маленького и уязвимого соседа», — пишет он.

Наконец, по оценке Ставридиса, панамцы в случае агрессии США получат большую политическую и военную поддержку от других стран Латинской Америки.

В этой связи, считает он, «нам было бы разумно сделать паузу и спросить себя, в какой степени панамцы будут защищать себя».

23 января сообщалось, что первой страной, которую посетит новый государственный секретарь США Марко Рубио, станет Панама.

Ранее госсекретарь США заявил о необходимости заканчивать конфликт на Украине.