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Команда Трампа заявила, что Панамский канал не может контролироваться Китаем

Госдеп США: администрация Трампа считает Панамский канал стратегическим активом
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Luca Renner/imageBROKER/Luca Renner/Global Look Press

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не может находиться под контролем Китая. Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне в ходе специального онлайн-брифинга для журналистов, сообщает РИА Новости.

«Это ключевой вопрос. И, разумеется, если XXI век будет веком Америки, золотым веком [Северной и Южной] Америк, то данный стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре», — заявил спецпредставитель.

Госсекретарь США собирается посетить в период с 1 по 6 февраля Панаму, Сальвадор, а также Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. Рубио в ходе своей поездки проведет встречу с должностными лицами и представителями бизнеса.

Как пояснили в Госдепартаменте США, грядущая поездка нацелена на развитие сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также на противодействие Китаю.

Также Клавер-Кароне добавил, что поездка начнется в Панаме, где госсекретарь проведет встречу с президентом страны Хосе Раулем Мулино. Влияние Китая в регионе станет предметом обсуждения, подчеркнул спецпредставитель.

Сам Рубио заявлял, что Китай якобы через свои компании может предпринять попытки использовать Панамский канал в качестве стратегического инструмента давления в случае конфликта.

Накануне агентство Reuters сообщило, что президент Панамы исключил возможность обсуждения вопроса о контроле над Панамским каналом на предстоящей встрече с Марко Рубио.

До этого экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис писал, что идея Трампа о возможном военном пути возвращения Панамского канала в распоряжение США провальна, поскольку это сыграет на руку как России, так и Китаю. Кроме того, бывший военный указал, что подобное решение испортит имидж Вашингтона.

Ранее Канада предложила США «остаться друзьями».

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