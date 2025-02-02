Сын погибшего вице-губернатора Приморья воюет в зоне СВО

Сын погибшего вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова воюет в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

«Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации», — сказал парламентарий.

Тарабарин служил с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года. РИА Новости отмечает, что замгубернатора погиб при выполнении боевых задач в Курской области.

По информации Telegram-канала Mash, автомобиль, в котором находился вице-губернатор, наехал на мину и подорвался. Вместе с ним погиб еще один офицер. Губернатор Приморья Олег Кожемяк рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее известный мельник из Курской области погиб на СВО.