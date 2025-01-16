Главком ВСУ пожаловался на тяжелое положение на фронте

Главком ВСУ Сырский доложил генштабу США о тяжелой обстановке на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о тяжелых боях на большинстве направлений по линии фронта.

«В ходе разговора проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая характеризуется тяжелыми боями на большинстве направлений», — написал Сырский.

Главком ВСУ поблагодарил Брауна «за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи» для Вооруженных сил Украины. Особенно Сырский указал на поставки средств противовоздушной обороны, а также тяжелой техники, артиллерийских и авиационных боеприпасов.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о ситуации на фронте. Украинский лидер отметил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на востоке страны, где сконцентрировано значительное количество российских войск и техники.

Ранее Зеленский заявил, что Европа не справится без Украины.