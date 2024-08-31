Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арсен Стегарь рассказал, что его с сослуживцами «гнали силой на убой» в Курскую область. Его слова приводит ТАСС.

Стегарь служил в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. По его словам, командование поставило украинским солдатам задачу закрепиться на краю Курской области, занять круговую оборону и продержаться так четыре дня, после чего их должны были сменить.

Однако в первые же минуты российские военные начали обстреливать украинские подразделения из бронетранспортеров. Спустя пару часов начали появляться первые потери в рядах ВСУ, их было много. Кроме того, боевая машина, которую украинские военные должны были запрятать в кустах, была уничтожена.

Стегарь высказал мнение, что после такого «тэцэкашники» (работники военкоматов. - Прим. ред.) должны быть ликвидированы, а народ Украины должен взбунтоваться.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.